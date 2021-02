Nuovo Its Turismo Liguria, il Comune di Recco diventa socio fondatore

Recco. Una opportunità per i giovani che dopo il diploma di scuola secondaria sono in cerca di una formazione condivisa con le aziende, con la Regione Liguria che sta puntando e investendo sugli Its. E il Comune di Recco intende partecipare alla sfida del lavoro diventando formalmente socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality, che avrà sede a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Si tratta una scuola “tecnologica” per la formazione di professionisti nel campo del turismo, dell’hospitality e della cultura, che sappiano integrare le figure più tradizionali con competenze digitali e green, con una approfondita conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie, in modo da valorizzare il sistema e il territorio in Italia e all’estero. La delibera è stata approvata, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

