Ospedale di Cairo, Brunetto: “Gestione pubblica soluzione ottimale per la Valle”

Cairo Montenotte/Albenga. “Il presidente Toti si è detto disponibile a riconsiderare l’iter della gara per la privatizzazione degli ospedali e anche a valutare un diverso destino per l’ospedale di Cairo, che quindi potrebbe rimanere a gestione pubblica. Personalmente apprezzo molto quest’apertura: per posizione, bacino di utenza e caratteristiche, credo che il San Giuseppe abbia bisogno di un progetto proprio e differente”. Così il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione sanità Brunello Brunetto commenta le affermazioni fatte dal presidente della Regione Giovanni Toti durante la video-conferenza a tema sanitario tenutasi mercoledì scorso.

Come riportato da IVG.it, alla presenza dei rappresentanti del distretto socio-sanitario delle Bormide, dei sindaci del comprensorio, della Provincia, dei sindacati, il governatore si è detto disponibile a rivalutare il percorso della gara relativa alla privatizzazione di alcuni ospedali liguri (nel savonese quelli di Cairo Montenotte ed Albenga) e, soprattutto, a potenziare i servizi del San Giuseppe, così come richiesto dagli amministratori del territorio e dalle sigle sindacali.

... » Leggi tutto