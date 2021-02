Ospedale San Paolo, raccolti 12 mila euro per completare l’acquario in pediatria

Savona. Grande successo della raccolta fondi per completare la trasformazione della sala di attesa di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona in un magico Acquario: sono stati raccolti 12.000 euro che consentiranno di arricchire l’opera con un coloratissimo pavimento ad effetto fondale marino sul quale ‘galleggerà’ un magnifico tavolo-veliero, che diventerà il centro delle attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti, ricoverati o in attesa di visita.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo progetto – dichiara l’artista Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti – un ringraziamento particolare va all’associazione Cresci e all’associazione Croce d’Oro, che hanno creduto nel progetto, e a chi ha organizzato delle iniziative per raccogliere fondi, come le Principesse in Corsia e Mattia Villardita, lo ‘Spiderman’ di Savona. Ogni opera che realizziamo rappresenta per noi un importante traguardo perché ci consente di portare un messaggio rassicurante di felicità e di speranza innanzitutto ai piccoli pazienti che frequentano i reparti, ma anche ai loro genitori e a tutto il personale sanitario”.

