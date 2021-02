Parchi, Fridays for Future striglia la Regione: “Persi soldi e innumerevoli occasioni di crescita”

Genova. Gli attivisti di Fridays for Future tornano a fare sentire la loro voce in difesa dei parchi della Liguria, attaccando l’ente regionale di aver fatto poco o niente per preservare e valorizzare questo grande patrimonio che abbiamo la fortuna di avere dietro le nostre città e i nostri borghi.

“Di recente alcune dichiarazioni hanno allargato una ferita aperta e vorremmo chiarire alcuni punti sulla gestione dei parchi e soprattutto sul Parco Nazionale di Portofino – scrivono in una lettera aperta a istituzioni e cittadini – bisogna distinguere le aree protette dagli Enti parco. Questi ultimi sono istituzioni con personalità giuridica, hanno quindi un presidente, un direttore, un consiglio direttivo, un collegio revisore dei conti e una comunità del parco che comprende anche i sindaci di tutti i comuni coinvolti. Quando si parla di parchi, si parla di strutture pubbliche, che hanno lo specifico compito e obiettivo di creare valore, sia economico che sociale; non comunicare questo significa essere ignoranti o in mala fede“.

