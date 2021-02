Quiliano, a scuola si educa all’inclusione aderendo alla Giornata dei Calzini Spaiati

Quiliano. Un calzino a pois e l’altro a tinta unita, uno bianco e uno nero, uno a righe e uno a fiori. E’ così che si sono presentati questa mattina studenti e insegnanti dell’istituto comprensivo di Quiliano.

Oggi è infatti la Giornata mondiale dei Calzini Spaiati, nata per sensibilizzare sulla diversità e sul rispetto reciproco: un 5 febbraio che si è distinto per fare educazione in modo colorato, partecipato e divertente.

