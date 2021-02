Racconti al telefono per vincere la solitudine: il servizio delle biblioteche di Genova

Genova. Una fiaba per un bambino, un racconto con Genova protagonista per un anziano, raccontanti al telefono per vincere la solitudine imposta dal covid. E’ l’iniziativa del Comune di Genova promossa dall’Agenzia per la Famiglia in collaborazione con il sistema bibliotecario del Comune.

Fiabe, racconti e leggende avranno come tema “Genova e la Liguria”. Il servizio sarà attivo tutti i venerdì, a partire da oggi, dalle 14 alle 19. Chi è solo, chi è malato, chi è costretto a quarantena avranno a disposizione una ‘voce narrante’ telefonando al numero 800098725 e potranno scegliere una lettura anche in dialetto genovese. Ogni utente avrà a disposizione 15 minuti. Il servizio è svolto da volontari e personale delle biblioteche.

