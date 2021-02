Regione Liguria, Enrico Castanini nominato commissario per l’innovazione digitale

Genova. La giunta regionale della Liguria ha individuato una nuova figura qualificata e specialistica in materia informatica, anche per la parte sanitaria, che avrà il ruolo di commissario per l’innovazione digitale della pubblica amministrazione in ambito regionale. Ad assumere le funzioni per tre anni e a titolo gratuito sarà Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale.

Obiettivo del commissario, spiega la Regione in una nota, sarà “potenziare l’efficacia e l’efficienza del sistema pubblico regionale, migliorando la qualità dei servizi a cittadini e imprese e la capacità di competitività del territorio, anche in relazione alla necessità di mettere in campo soluzioni innovative per far fronte all’emergenza Covid-19. Il Commissario avrà quindi un ruolo di impulso, proposta e coordinamento strategico a supporto della definizione delle politiche di digitalizzazione e innovazione digitale e di coordinamento strategico delle iniziative per lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale delle tecnologie informatiche, della digitalizzazione dei servizi, delle relative infrastrutture”.

