Vaccinazione anti Covid, Renzo Piano testimonial della campagna over 80 in Liguria

Genova. “C’è un signore che ha più di 80 anni e che ha dato la sua disponibilità a fare da testimonial per quella che sarà una fase fondamentale della campagna di vaccinazione, quella sulla popolazione più anziana, questo signore è l’architetto Renzo Piano”. L’annuncio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti arriva durante il punto stampa della sera e a pochi giorni dall’avvio delle prenotazioni del vaccino per gli over 80.

Entrerà nel vivo dal 15 febbraio, con le prime prenotazioni, la fase 2 del piano di vaccinazione anti covid che, dopo avere coperto gli operatori sanitari e gli ospiti di rsa e case di riposo, si concentrerà su quella che è la fascia di popolazione maggiormente a rischio, quella appunto degli ultraottantenni.

