Vaccino anti Covid, in Liguria si potrà fare (e prenotare) anche in farmacia

Genova. In Liguria il vaccino anti Covid si potrà prenotare ma anche somministrare in farmacia. L’intesa di massima è stata raggiunta nel corso di una riunione tenuta in Regione Liguria cui hanno partecipato i vertici di Alisa, con il commissario straordinario Francesco Quaglia e il sub commissario e responsabile della prevenzione Filippo Ansaldi, e la delegazione dell’Unione Ligure delle associazioni titolari di farmacia formata dalla presidente Elisabetta Borachia, dal vicepresidente Giuseppe Castello, dal segretario Francesco Turrin e da Francesca Massa.

In base agli accordi, che verranno formalizzati nei prossimi giorni, presto sarà possibile utilizzare le farmacie liguri sia per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid che per la somministrazione dei vaccini.

... » Leggi tutto