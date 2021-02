Ventimiglia. Cambia look il centro cittadino di Ventimiglia. Dopo la pedonalizzazione di via Aprosio, i cui lavori dovrebbero concludersi entro fine mese, stanno per partire anche quelli per il rifacimento di via Ruffini e di via Biamonti, che saranno pedonali. Ad annunciare l’aggiudicazione dell’opera è il sindaco Gaetano Scullino, insieme all’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri.

... » Leggi tutto