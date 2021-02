Weekend in zona gialla, i consigli del soccorso alpino per le escursioni sulla neve

Genova. In arrivo il primo weekend in zona gialla per la Liguria dopo alcune settimane, torna la voglia di spostarsi e magari andare a camminare. L’importante, però, è farlo in maniera intelligente, programmando un’uscita che sia divertente, rilassante, ma anche sicura. Lo raccomanda alla vigilia del fine settimana il soccorso alpino e speleologico della Liguria che monitorerà il territorio con i suoi oltre 250 tecnici sparsi su tutto il territorio soprattutto con riferimento alle escursioni sulla neve.

“Il manto nevoso è ancora abbondante, ma le temperature negli ultimi giorni sono state in forte risalita – ricorda il presidente Fabrizio Masella -. Questo determina un aumento del rischio di valanghe“.

