Busalla. Intervento dei vigili del fuoco questa notte a Busalla per l’incendio di un tetto di un’abitazione in via Seminella.

Gli abitanti della palazzina sono stati evacuati per alcune ore per consentire l’intervento. Quattro le squadre sul posto insieme a un’autobotte. All’alba i proprietari sono rientrati a casa.

... » Leggi tutto