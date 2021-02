Energia a basso impatto ambientale, gruppo PD in Regione: “Liguria può diventare punto di riferimento”

Liguria. “Il Next Generation UE rappresenta uno strumento formidabile per il superamento della concezione storica sulla produzione dell’energia. Il gruppo regionale del Partito Democratico è impegnato a dare il proprio contributo per ripensare ad un modello di sviluppo capace di guardare alle nuove sfide che attendono il nostro Paese e quindi anche la nostra regione”. Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare del Partito Democratico Liguria.

“Oggi – spiegano i Dem – lo schema è profondamente cambiato. Non è più sufficiente modificare il combustibile per la produzione di energia per considerare ciò una vittoria. E’ fuori dubbio che l’utilizzo del gas aiuti a diminuire l’impatto sull’ambiente ma oggi la sfida è completamente diversa e riguarda le strategie e gli investimenti coerenti con l’obiettivo di indirizzare il sistema produttivo ligure verso gli obiettivi del Green New Deal Europeo, per una economia a zero emissioni nette entro il 2050, che dovrà sostenere anche l’occupazione e il lavoro in modo duraturo, per dare risposte concrete alla crisi che stiamo attraversando. Siamo capaci di costruire insieme ai produttori di energia un progetto complessivo che, utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Europa, crei sviluppo di qualità compatibile con l’ambiente e che sia sostenibile dai territori? Noi crediamo di sì e chiediamo alla Giunta Regione di abbandonare l’atteggiamento di disinteresse che sta contraddistinguendo il suo agire politico assumendo un ruolo diretto di pianificazione degli interventi favorendo lo sviluppo e l’occupazione”.

