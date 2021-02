Energia, il gruppo Pd in Regione: “Liguria può diventare punto di riferimento per produzione a basso impatto ambientale”

Genova. Il Next Generation UE “rappresenta uno strumento formidabile per il superamento della concezione storica sulla produzione dell’energia”. Lo afferma in una nota gruppo consiliare Partito Democratico Liguria

“Il gruppo regionale del Partito Democratico è impegnato a dare il proprio contributo per ripensare ad un modello di sviluppo capace di guardare alle nuove sfide che attendono il nostro Paese e quindi anche la nostra regione – spiegano i consiglieri del Pd – Oggi lo schema è profondamente cambiato. Non è più sufficiente modificare il combustibile per la produzione di energia per considerare ciò una vittoria. E’ fuori dubbio che l’utilizzo del gas aiuti a diminuire l’impatto sull’ambiente ma oggi la sfida è completamente diversa e riguarda le strategie e gli investimenti coerenti con l’obiettivo di indirizzare il sistema produttivo ligure verso gli obiettivi del Green New Deal Europeo, per una economia a zero emissioni nette entro il 2050, che dovrà sostenere anche l’occupazione e il lavoro in modo duraturo, per dare risposte concrete alla crisi che stiamo attraversando.

