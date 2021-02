I ristoratori tornano in piazza: “Chiediamo sconti sulla Tari e l’esenzione per il 2021”

Genova. Mentre da Roma ieri si sono susseguite informazioni parziali e imprecise su possibili riaperture dei ristoranti la sera, su cui di fatto al momento non c’è alcuna certezza, i ristoratori genovesi tornano in piazza anche questo lunedì.

Nonostante la zona gialla in vigore da una settimana abbia ridotto i numeri dei partecipanti ai presìdi (quasi 500 due settimane fa al primo appuntamento in piazza, meno di 100 questo lunedì) lo zoccolo duro dei #Ristoratoriuniti, gruppo autorganizzato nato per iniziativa di un gruppo di ristoratori della Valle Scrivia, non ha intenzione di arrendersi. “Diciamo che la poca partecipazione è l’unica delusione di tutta questa esperienza – dice Samanta Fontolan Mazza, ristoratrice del centro storico e fra le più attive in piazza e negli incontri istituzionali della categoria – perché in un momento del gernere in cui siamo tutti sulla stessa barca bisognerebbe capire che i cambiamenti non avvengono per magia ma bisogna conquistarseli”.

