Inserimento socio-lavorativo di persone in difficoltà, 2 milioni dalla Regione al Tigullio

Genova. Più di due milioni di euro assegnati al Tigullio nell’ambito dei progetti relativi al bando regionale “Abilità al plurale 2”, la cui graduatoria è stata approvata nella giornata di ieri.

Il bando era rivolto agli enti di formazione, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni di volontariato, culturali e sportive e agli organismi del terzo settore per la realizzazione di interventi integrati finalizzati a favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone vulnerabili o a rischio di emarginazione sociale. Due le linee di azione previste dal bando: la linea 1 per percorsi di inserimento occupazionale e di sviluppo di competenze lavorative; la linea 2 per la promozione e l’inclusione sociale attraverso l’accesso alla cultura, allo sport e alla creazione artistica.

