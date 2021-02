Loano, dalla Fondazione Stella-Grossi 30 mila euro in buoni spesa alle famiglie bisognose

Loano. La Fondazione Stella-Grossi di Loano, in accordo con l’amministrazione comunale, ha deciso di donare 30 mila euro di buoni spesa alle famiglie bisognose della città.

“Oltre ad occuparsi della gestione dell’asilo ed del nido comunale – ricorda il presidente di Stella-Grossi, Riccardo Ferrari – lo statuto prevede che la nostra Fondazione possa effettuare, in caso di estrema necessità, interventi in ambito sociale. Purtroppo la pandemia ha messo a dura prova le fasce deboli della popolazione. In molti casi, le famiglie più indigenti non sono sempre nelle condizioni di fare la spesa con regolarità. Da qui la decisione di destinare loro parte delle nostre risorse”.

