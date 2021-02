Per Asl e Comune può vedere il figlio ma la ex lo impedisce: “Lo plagia contro di me, sono disperato”

Provincia. Una storia che dura da dodici anni. Dodici anni di lotta, di disperazione di un padre che ha dovuto combattere per riuscire a crescere e vedere il figlio, nonostante tribunale, servizi sociali e Asl abbiamo comunicato che “non esistono motivi affinché siano sospesi i contatti”. Dodici anni di incontri con i servizi sociali, consulenze tecniche d’ufficio, mediazioni famigliari che, per ora, non hanno portato ad una soluzione.

“Ci siamo rivolti al tribunale di Savona, al Tribunale per i Minorenni, ho fatto reclamo in Corte d’Appello, in totale 4 cause, in Liguria non posso fare più nulla, a questo punto non rimane che la Cassazione a Roma e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo – dichiara l’avvocato del padre, Cristina Ceci – In questo momento possono intervenire solo i servizi sociali, gli unici che possono fare una relazione forte nella quale dire che si tratta di un caso di alienazione genitoriale”.

