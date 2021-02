Riaperta a Rialto la strada provinciale inghiottita da una frana, Vaccarezza: “La Liguria lavora sodo”

Rialto. Ieri, venerdì 5 febbraio, la strada provinciale 17, inghiottita da una frana nell’autunno del 2019, ha riaperto al traffico ed è tornata transitabile.

“La Liguria era, alla fine del mese di quel terribile novembre, devastata dal maltempo, che non risparmiò la strada in frazione Cheirano – ha detto il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza -. Diverse famiglie, a seguito di quell’episodio rimasero isolate per settimane, costrette a compiere un itinerario molto più lungo per raggiungere le loro abitazioni”.

