Superbonus, lunedì convegno online con introduzione del rettore e intervento di Toti

Genova. Il Laboratorio di Contabilità e Finanza degli Enti Pubblici del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, in considerazione dell’interesse economico e sociale del cosiddetto “Superbonus 110%. Politiche economiche abitative ed investimenti sulla casa” legato alle politiche economiche abitative, organizza un Convegno on line su piattaforma Microsoft Teams, che si svolgerà lunedì 8 febbraio 2021 in due sezioni (I° sezione inizio ore 9:00; II° sezione inizio ore 15:00 chiusura entro le ore 18:00).

La giornata di studi è finalizzata all’approfondimento delle tematiche relative all’appropriato utilizzo del “Superbonus 110%. Politiche economiche abitative ed investimenti sulla casa” come strumento di politica economica abitativa e di investimenti sulla casa. Saranno affrontati i seguenti argomenti: inquadramento normativo; novità fiscali; aspetti finanziari; scelta tra: detrazione fiscale, sconto in fattura, cessione del credito; asseverazioni e responsabilità; valutazione delle opportunità. Tale evento culturale e divulgativo sarà aperto a tutta la cittadinanza e a tutti gli studenti, ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo dell’Università stessa e si svolgerà a titolo gratuito.

Gli interessati potranno seguire l’evento collegandosi al Teams “Superbonus 110%. Politiche economiche abitative ed investimenti sulla casa” Codice del team: 6adp4pc. I relatori e i partecipanti esterni saranno inseriti come ospiti nel team del corso “Superbonus 110%. Politiche economiche abitative ed investimenti sulla casa” sulla piattaforma Teams di Microsoft dell’Università di Genova — Dipartimento di Scienze Politiche.

