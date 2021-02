Supermercato di via Carrara, Confesercenti: “Non un semplice trasferimento, ma un’altra moltiplicazione della superficie di grande distribuzione”

Genova. Si è svolta venerdì la commissione sulla delibera di variante al PUC per consentire l’insediamento di una media struttura di vendita in via Carrara.

“Partiamo dal presupposto che siamo stati convocati per l’audizione in commissione, che sarebbe iniziata alle ore 9.00, con e-mail inviata alle 8.14, rendendo di fatto impossibile la partecipazione e tanto meno l’analisi della documentazione in delibera – esordisce Massimiliano Spigno, Presidente Confesercenti Provinciale di Genova – ma il tema è un altro: è l’ennesima variante al PUC per consentire l’ennesima apertura di un supermercato”.

