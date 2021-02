Vallecrosia. Modifiche alla viabilità per i lavori in corso nell’area dell’ex Tonet. Da lunedì 7, per almeno 4 giorni, gli automobilisti che devono recarsi a Vallecrosia Alta, San Biagio, Soldano o Perinaldo, dovranno transitare in via Romana Traversa I. Esclusi dalla viabilità alternativa i mezzi pesanti e gli autobus di linea. Nessuna modifica per chi scende dalla val Verbone verso Vallecrosia.

