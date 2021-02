«Acquisteremo anticorpi monoclonali se alle Regioni sarà consentito farlo direttamente»

Genova. «La Liguria è pronta ad acquistare gli anticorpi monoclonali. Ho già dato mandato ad Alisa di attivare le procedure necessarie per assicurare l’accesso a questi farmaci nel minor tempo possibile, se sarà consentito acquisire su base regionale gli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’infezione da Covid-19». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando l’autorizzazione di Aifa per l’utilizzo in via straordinaria degli anticorpi monoclonali.

... » Leggi tutto