B2, Pallavolo Carcare vince il primo set ma a festeggiare è Cuneo

Seconda sconfitta consecutiva per la Pallavolo Carcare nel torneo di B2 femminile. Contro Bosca Ubi Banca Cuneo, la partita ha seguito il medesimo andamento della gara di sette giorni prima contro Bra: aggiudicatesi il primo parziale, le carcaresi non sono poi riuscite a ottenere punti perdendo le tre frazioni di gioco seguenti.

Partono bene le ragazze di Battistelli imponendosi per 25 a 19. Poi, le piemontesi riescono ad arrivare per tre volte per prime a 25 facendo così bottino pieno. Rispetto alla partita precedente, tuttavia, i parziali sono stati meno ingenerosi per le biancorosse savonesi, che hanno realizzato 20 punti nel secondo set e 18 nei due parziali finali.

