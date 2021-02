Bellezza della natura e sculture di Nebiolo: una passeggiata tra Ceriale e Borghetto S. Spirito

Le belle giornate che regala l’inverno in Liguria sono un grande dono.

Il sole, le temperature miti e quegli splendidi colori che contraddistinguono i nostri paesaggi: il blu del mare, il verde delle colline, l’azzurro del cielo. Impossibile farne a meno, perché illuminano la vista e il cuore.

Certi giorni puoi stare anche in maniche corte sulla spiaggia, quando hai anche solo mezzora di tempo libero e vuoi respirare un po’ di mare e libertà. Oppure quando vuoi fare una camminata e parti dalla collina scendendo sul mare o viceversa.

Ci sono percorsi anche brevi, di un’ora e mezza o due, accessibili a tutti che permettono di vivere l’esperienza all’aria aperta, straordinariamente salutare sotto tutti i punti di vista, in solitudine o in compagnia.

Basta avere voglia di muoversi, per immergersi nella bellezza più pura.

