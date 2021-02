Cyberbullismo e hate speech: le iniziative di Regione Liguria per il Safer Internet Day

Genova. “Genitori e figli in un mondo digitale: come cavarsela?” è il webinar rivolto ai genitori proposto da Regione Liguria in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi in occasione del Safer Internet Day. Il 67% dei genitori intervistati nell’ambito della ricerca condotta da Telefono Azzurro a Ottobre 2020 ha dichiarato di aver notato un cambiamento nel rapporto tra i propri figli e il mondo del Web.

Tanti genitori sentono il bisogno di avere ‘un libretto di istruzioni’ per stare accanto ai propri figli nel modo migliore, e condividono le proprie paure. I ragazzi trascorrono più tempo online, sui social e con i videogames e i genitori rilevano un aumento dei rischi legati alla rete come il cyberbullismo, il sexting e l’hate speech.

