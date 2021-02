Governo Draghi, il Partito Comunista: “Darà il colpo di grazia alla classe lavoratrice”

Liguria. “Il Governo Draghi darà il colpo di grazia alla classe lavoratrice”. Ne sono convinti i rappresentanti del Partito Comunista della Liguria.

“In questi giorni assistiamo a un’incalzante campagna mediatica a favore di Mario Draghi come futuro presidente del consiglio – affermano – Ci vogliono far credere che l’uomo delle banche, l’uomo che ‘qualunque cosa per l’euro’, sia il salvatore della patria, dimenticando che la storia di Draghi, costantemente ai vertici del potere bancario e finanziario, è attraversata da tutti i processi di privatizzazione e di distruzione dei diritti collettivi del nostro Paese”.

