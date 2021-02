Meteo, domenica di nuvole e pioggia. Venti tesi e mare mosso, con onde sui 5 metri

Genova. ra la notte e il primo mattino piogge diffuse, in transito da ovest verso est. Risulteranno più insistenti sul settore centrale. Attenuazione dei fenomeni già dalla tarda mattinata a partire dall’estremo ponente. Nel pomeriggio si faranno via via largo ampie schiarite soleggiate su imperiese e savonese occidentale, ancora molte nubi e qualche pioggia sul centro-levante, con quota neve in calo attorno a 1500 metri. Cessazione dei fenomeni ovunque in serata.

La perturbazione irromperà sul nord-Italia nella giornata di oggi recando piogge diffuse sulla nostra regione. Seguirà un temporaneo miglioramento nella giornata di lunedì, prima di un nuovo guasto a partire da martedì.

