“Nonnina” di 95 anni vince il Covid: “Forza e determinazione, un grazie alla mia famiglia e a tutti i sanitari”

Orco Feglino. Nonna Lina, 95 anni, residente ad Orco Feglino, una delle tante anziane colpite, purtroppo, dal Covid e che ha passato momenti davvero difficili, prima con il contagio e poi in ospedale, così come nei giorni successivi al rientro a casa. Lei ce l’ha fatta, ha sconfitto il virus nonostante l’età e qualche acciacco, per la gioia dei figli, dei nipoti, dei parenti e degli amici che l’hanno sostenuta sempre, seppur a distanza, nel travaglio della malattia.

Sveglia, lucida, attiva quasi come una “giovincella”, Lina, nata l’11 settembre del 1925, non è la prima novantenne o anche centenaria che sconfigge il Covid, tuttavia ha affrontato il suo complesso quadro clinico con grande forza e coraggio, una determinazione che hanno caratterizzato la sua longeva vita. Casalinga e contadina da sempre, ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale ed è vedova dal 1983. A 95 anni è sempre stata in salute, a seguito del Coronavirus è salita su un ambulanza per la prima volta nella sua vita: due figli, Milena e Graziano, che la accudiscono a casa, oltre a tre nipoti, Francesca, Consuelo e Alessandro e la pronipote Marisol di 5 anni.

