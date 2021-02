Ventimiglia. La Polizia di Stato ha arrestato nella notte scorsa un cittadino sudanese colto nella flagranza del reato di furto aggravato nella centrale via Roma. L’uomo aveva appena sollevato la serranda di un negozio di articoli per animali, spaccato la vetrina con una sbarra di ferro e rubato il fondo cassa, poche decine di euro, oltre a due collari per cani in acciaio.

