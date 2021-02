Ospedale di Albenga, Forza Italia e Lega: “Toti interrompa l’iter di privatizzazione”

Albenga. “Facciamo appello al presidente Toti affinché interrompa l’iter di privatizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e ne preservi la destinazione interamente pubblica”. L’invito arriva dai consiglieri di minoranza di Albenga Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti.

In un ordine del giorno presentato alla maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis, i tre consiglieri osservano: “Il tentativo di privatizzazione degli ospedali pubblici del savonese, seppur animato dai migliori propositi, ha dimostrato in questi anni tutte le sue fragilità: burocrazie inefficienti e contenziosi sena fine. Tuttavia, questo clima di incertezza, privo di concrete prospettive, non ha impedito alla struttura ancora ‘pubblica’ del nosocomio Ingauno di dare una risposta pronta, efficace e tempestiva in un momento di emergenza sanitaria mai vista nel nostro Paese: la pandemia da Covid-19”.

