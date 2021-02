Sanremo, i Reuben da Portosole all’hotel Baglioni di Venezia. L’ultimo investimento dei fratelli vale 100 milioni di euro

Sanremo. Non si sono fermati nemmeno di fronte all’emergenza sanitaria. I fratelli Reuben, origini indiane, oggi cittadini inglesi tra i più ricchi della Corona, hanno acquistato nei giorni scorsi niente meno che l’hotel Baglioni di Venezia per la cifra record di 100 milioni di euro. Lo storico albergo a pochi passi da piazza San Marco è l’ultimo degli investimenti fatti nella Penisola del gruppo finanziario che, tornando alla Riviera, di recente ha rilevato le quote di maggioranza di Portosole Cnis e nell’Hotel des Paris. A Sanremo voci di corridoio dicono che i Reuben non solo abbiano preso a frequentare la Città dei Fiori di tanto in tanto dopo l’ingresso in Portosole, ma pare che nel mirino dei fratelli multimiliardari (patrimonio stimato intorno ai 16 miliardi di sterline) ci siano nuovi investimenti locali.

... » Leggi tutto