Serie D, Arconatese contro Vado: la cronaca in diretta

Busto Garolfo. Ultima giornata di andata per il girone A della Serie D, al quale, però, mancano ancora nove incontri da recuperare per mettersi in pari col programma.

A Busto Garolfo si affrontano due squadre che lottano per la permanenza nella categoria: Arconatese e Vado. Alla vigilia dell’incontro odierno gli oroblù, con una partita da recuperare, hanno 5 punti in più dei liguri. La squadra del presidente Franco Tarabotto, tuttavia, grazie al successo ottenuto quattro giorni fa sulla Lavagnese, si sono portati a quota 12 punti, mettendosi alle spalle tre formazioni.

