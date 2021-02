Social e bambini, video delle “Principesse in corsia” contro i pericoli del web

Provincia. In un mondo sempre più connesso, fornire i corretti strumenti per orientarsi nell’universo digitale non è solamente un’azione necessaria ma diventa un vero e proprio dovere morale. È da questo assunto che nasce l’iniziativa lanciata questa settimana dalle “Principesse in corsia”: attive su Facebook, Instagram e da qualche mese anche su Tik Tok, le volontarie del progetto hanno così deciso di registrare un video di sensibilizzazione da diffondere sui loro canali social.

Realizzato grazie all’apporto della psicologa infantile dottoressa Paola Biondo, il filmato, con i suoi colori sgargianti e la presenza di alcuni dei più popolari personaggi Disney, mira a catturare l’attenzione proprio dei più piccoli fruitori dei social network.

