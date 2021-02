Un “Anello dei sentieri” per riscoprire e valorizzare gli antichi collegamenti tra Valbormida e costa

Valbormida. “Una nuova prospettiva di sviluppo eco-sostenibile”. Così il portavoce della Federazione dei Verdi della provincia di Savona, Gabriello Castellazzi, definisce il progetto “Anello dei Sentieri”, un programma teso “alla valorizzazione di un vasto territorio con grande valore ambientale, che collega l’entroterra savonese al mare”.

“Come per i ‘Sentieri del Finalese’ l’obiettivo si raggiungerà grazie alla possibilità di attingere ai generosi finanziamenti europei del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014-2020 – spiega – Come è noto il ‘GAL Valli Savonesi’ è l’Ente territoriale che, con la recente pubblicazione del ‘Bando’ avente per oggetto di ‘Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e di fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura’ (scadenza 28 febbraio 2021), mette a disposizione, in accordo con la Regione Liguria, un budget di 2 milioni e 90mila euro provenienti da fondi europei. Quindi la possibilità concreta di realizzare interventi nell’ambito del ‘Sistema rurale’ per il rafforzamento della rete escursionistica ligure e savonese. Una prospettiva concreta sulla linea del percorso già seguito da altri Comuni del ponente savonese attraverso il progetto ‘Sentieri del Finalese’”.

