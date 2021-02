Vaccini, Toti: “Nessuna corsa tra Regioni, aspettiamo solo che arrivino per tutti”

Genova. “Il tema dei vaccini è solo uno: che arrivino le dosi da Roma. Basta con le inutili illazioni sulla corsa tra le Regioni, ancor più sul fatto che non vengono somministrati tutti”. Questo lo sfogo del governatore Giovanni Toti durante il suo consueto appuntamento serale “social”, che oltre ad informare i liguri in merito ai dati odierni della pandemia, ha chiarito qualche dubbio.

“Abbiamo ricevuto oltre 95 mila vaccini e ne sono stati somministrati più di 73 mila, cioè il 77 per cento della disponibilità. Vista la situazione un po’ caotica, preferiamo avere una piccola scorta per permettere, in caso di rallentamenti delle consegne, di erogare la seconda dose a chi è in lista nei tempi dovuti”, prosegue Toti.

... » Leggi tutto