Ventimiglia. «Basta leggere le notizie e farsi un giro per la città di confine per capire che le cose così non possono continuare», a prendere la parola è il consigliere comunale Francesco Mauro (gruppo misto) che interviene sui diversi casi di furti e tentati furti che si sono susseguiti nel giro degli ultimi giorni nella città di confine.

... » Leggi tutto