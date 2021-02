Assembramenti in centro a Savona, comandante della municipale risponde a cittadina: “Ripetuti i controlli in città”

Savona. Oltre 5.300 richieste di intervento e 134 verbali di infrazione delle norme anti-Covid nazionali e regionali. Sono questi alcuni dei “numeri” dell’attività svolta dalla polizia municipale di Savona da inizio pandemia ad oggi.

Lo scorso 22 novembre una lettrice segnalava ad IVG alcune criticità nella zona di piazza del Popolo, Piazza Sisto IV e del prolungamento: “La quotidiana sfacciata assenza di mascherine fra gruppi di giovani in pieno centro non sembra interessare nessuno – aveva scritto la residente in una lettera – Mi sono capitati diversi episodi nelle ultime settimane, e ogni volta che l’ho segnalato alle forze dell’ordine, in particolare alla polizia urbana, mi sono sentita presa in giro dalle risposte standard, velate di malcelato fastidio: ‘causa carenza di risorse non abbiamo pattuglie disponibili’; oppure ‘prendiamo atto’”.

... » Leggi tutto