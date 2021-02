La giovane pianista Lucrezia di Finale Ligure presenta il suo album a soli 13 anni

Finale Ligure. Sta per uscire l’album di esordio di Lucrezia Ferrara, giovanissima pianista di Finale Ligure. Dalla classica di Chopin e di Schubert, alle composizioni originali del pianista genovese Alberto Luppi Musso, che spaziano dal jazz alla milonga, fino al soul e all’r’n’b di Stevie Wonder, passando anche per il raffinato cantautorato rock-pop di Elton John, Lucrezia, fiera e determinata, è pronta a dimostrare al mondo che la sua espressività tecnica e artistica può contare davvero tante frecce al suo arco.

Lucrezia “si racconta” a 360°: l’amore per la musica e il pianoforte, il percorso di studi, le passioni e gli interessi. Ricordiamo infatti che Lucrezia ha solo 13 anni, raggiungendo alla sua giovane età, un traguardo che tutti i giovani artisti vorrebbero conquistare.

... » Leggi tutto