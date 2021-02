Ripresa campionati dilettanti: non solo l’Eccellenza ma anche Promozione e le altre categorie sperano

Nel mentre in questi giorni se dichiarato di interesse nazionale il campionato di Eccellenza potrebbe riprendere per quei comitati che ne facessero richiesta si è dato per scontato che Promozione, Prima Categoria e giù a scendere, non sarebbero ripartite. Dalle stanze della Lega però non filtra questo pessimismo.

Chiarito subito che non è certo semplice riattivarsi, una ripartenza non è scontata: ma soprattutto, in questo caso non dipende solo dalla LND ma anche dal nuovo Dpcm del nuovo governo che ci sarà entro fine mese. Perché se per l’Eccellenza ha deciso la stretta correlazione con la Serie D, per le altre categorie non sarà così e deciderà l’andamento del virus e le decisioni del futuro nuovo governo. Insomma si vede nero sì ma con possibili schiarite.

