Servizio civile, due posti disponibili all’ufficio locale esecuzione penale esterna di Imperia

Imperia. Anche in provincia di Imperia i progetti di Servizio Civile per la Giustizia di Comunità del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. Il servizio civile è un’importante esperienza di crescita e formazione nel campo dell’assistenza sociale. Possono presentare domanda giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto).

... » Leggi tutto