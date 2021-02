Tirreno Power: “Nuove centrali a gas necessarie per lo sviluppo delle rinnovabili”

Vado Ligure. “Non è vero che le centrali a gas in Italia sono sufficienti. Per poter sviluppare le rinnovabili e chiudere con il carbone ne servono di più. La necessità di nuovi impianti non è una opinione. E’ stata definita dal piano su energia e clima del Governo e confermata dal piano di sviluppo di Terna, gestore della rete elettrica nazionale. In quel piano c’è scritto che le nuove centrali a gas servono proprio per poter sviluppare le rinnovabili e chiudere quelle a carbone”.

Così Tirreno Power interviene nel dibattito sull’installazione di nuova capacità per la produzione di energia elettrica in Liguria. L’azienda ha di recente avviato l’iter progettuale per il nuovo impianto a gas a Vado Ligure, scatenando reazioni contrastanti sul fronte istituzionale e trovando subito le barricate da parte dei gruppi ambientalisti che negli anni si sono battuti contro la centrale termoelettrica.

