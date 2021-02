Ubriaco, aggredisce una conoscente che rifiuta un rapporto sessuale e minaccia i poliziotti

Genova. E’ stato un cittadino intervenuto in soccorso di una donna che camminava in strada chiedendo aiuto, ad allertare la polizia ieri sera intorno a mezzanotte in via del Lagaccio.

La donna ha raccontato che era stata appena aggredita all’interno della propria abitazione da un conoscente ubriaco. L’uomo, un 43enne siciliano, l’aveva chiamata poco prima telefonicamente proponendosi di portarle del tabacco. Una volta arrivato al domicilio ha fatto il pieno di alcol, le ha chiesto un rapporto sessuale e si è infuriato al suo netto rifiuto.

... » Leggi tutto