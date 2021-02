Vaccini, ecco la campagna per tutti gli over 80 del Tigullio: si parte venerdì 12

Genova. Conclusa la prima fase della campagna vaccinale rivolta a 4.038 tra operatori sociosanitari e personale e ospiti delle rsa, venerdì 12 febbraio si parte con le vaccinazioni ai cittadini over 80 nel territorio della Asl 4: saranno chiamati a vaccinarsi dodici anziani per ciascuno degli hub di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante, mentre sabato 13 toccherà ad altri dodici ciascuno alla popolazione negli spoke di Cicagna, Borzonasca e Varese Ligure. Lo ha annunciato oggi il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia ai Sindaci del territorio, nel corso di una riunione convocata d’urgenza da Anci Liguria.

Petralia ha anche illustrato le specifiche della campagna. Sono stati individuati 3 hub (postazioni fisse in cui recarsi per effettuare il vaccino) e vari spoke (stazioni vaccinali periodiche) nei 3 distretti sociosanitari: faranno da hub l’ospedale di Rapallo (distretto 14), l’Auditorium S. Francesco di Chiavari (distretto 15) e gli uffici comunali di Sestri Levante (distretto 16); gli spoke verranno collocati presso la sede ambulatoriale del Comune di Santa Margherita Ligure (distretto 14) e per una settimana al mese rispettivamente presso le sedi Asl di Borzonasca, Rezzoaglio, Cicagna e il Comune di Mezzanego (distretto 15) e presso la Asl di Varese Ligure e le Pubbliche assistenze di Casarza e Moneglia (distretto 16).

