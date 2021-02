Vallecrosia. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski – ONLUS che gestisce la RSA Casa Rachele di Vallecrosia è giunto alla naturale scadenza nel mese di dicembre 2020. Come da Statuto il vescovo di Ventimiglia – San Remo e il sindaco di Vallecrosia hanno provveduto a nominare rispettivamente tre e sei consiglieri di amministrazione che rimarranno in carica per un quinquennio.

