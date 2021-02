A tu per tu con Luca Castiglia, calciatore che di recente ha raggiunto il traguardo delle trecento partite tra i professionisti. Valbormidese, ha iniziato a giocare nelle giovanili della squadra del suo paese, la Carcarese, per poi passare al Torino. A livello di prime squadre ha giocato con Juventus, Cesena, Reggiana, Viareggio, Spal, Vicenza, Empoli, Pro Vercelli, Salernitana, Ternana e Padova. Da agosto 2020 milita nel Modena, in Serie C.

