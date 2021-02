Auto ribaltata in galleria sulla provinciale a Roccavignale, strada bloccata

Roccavignale. Incidente stradale nel tardo pomeriggio all’interno della galleria “Frate”, sulla strada provinciale 28 bis a Roccavignale, l’arteria di collegamento tra Liguria e Piemonte.

Per causa ancora in via di accertamento si è ribaltata un’auto: non ci sono feriti gravi, tuttavia il sinistro ha causato il blocco della circolazione viaria. Sul posto stanno ancora operando sanitari, vigili del fuoco e polizia locale.

