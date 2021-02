Borghetto, Balbo (Servizi Ambientali) prende le distanze dall’amministratore delegato: “Non era necessario fornire dati personali”

Borghetto Santo Spirito. “Quale presidente della Servizi Ambientali prendo le distanze da quanto dichiarato dall’amministratore delegato. Aldilà della normativa vigente in materia di privacy ritengo non vi fosse la necessità di fornire dati di questo tipo per l’espletamento del mandato del Consigliere comunale.

A parlare è il presidente di Servizi Ambientali Barbara Balbo, che in una nota spiega la propria posizione con riferimento alla polemica sorta nel corso dell’ultima seduta consiliare del Comune di Borghetto Santo Spirito. Il sindaco Giancarlo Canepa, infatti, ha puntato il dito contro Servizi Ambientali, rea – secondo il primo cittadino – di aver violato i dati personali di centinaia di cittadini.

