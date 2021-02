Brignole, arrestato spacciatore recidivo: aveva cocaina e oltre un kg di hashish

Genova, Ieri sera gli agenti del commissariato Prè hanno arrestato per spaccio un marocchino di 51 anni, pluripregiudicato per reati specifici.

I poliziotti, dopo aver saputo che l’uomo aveva riavviato un’attività di spaccio nel centro storico, hanno predisposto pedinamenti e appostamenti. Ieri sera è stato fermato per un controllo nei pressi di una fermata dell’autobus in zona Brignole. Addosso non aveva droga ma solo un mazzo di chiavi di cui non ha voluto fornire indicazioni e un cellulare all’interno del quale sono state ritrovati vari messaggi, tra i quali una richiesta di lettura di un contatore dell’acqua, che invece hanno fornito tutte le informazioni necessarie per risalire ad un’abitazione in uso al marocchino.

