Covid, quando potrà vaccinarsi chi ha meno di 55 anni? Ecco il piano per la Liguria

Genova. Con il vaccine day simbolico del 12 febbraio e il via alle prenotazioni a partire dal 16 (qui tutte le informazioni) prende il via ufficialmente la seconda fase della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Liguria. La priorità al momento sarà per le persone con più di 80 anni che non vivono in rsa (quelli sono già stati chiamati nella prima fase insieme agli operatori sanitari), poi a seguire verranno coperte anche le altre fasce d’età fino a 55 anni, con la previsione di

Ma chi ha meno di 55 anni quando sarà vaccinato? È necessario anzitutto operare un distinguo: chi rientra nelle categorie delle persone “estremamente vulnerabili” e “vulnerabili” riceverà il vaccino Pfizer o Moderna a prescindere dall’età e rientrerà nella programmazione della fase 2, mentre tutti gli altri saranno immunizzati col farmaco AstraZeneca nella cosiddetta fase 3 secondo una lista di priorità individuate dal ministero.

